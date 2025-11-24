Fans enloquecen tras salida de Dua Lipa en Miraflores previo a su show

La llegada de Dua Lipa a Lima continúa generando euforia entre sus seguidores, quienes la han acompañado en cada movimiento desde que aterrizó en la capital peruana. La artista de proyección mundial ofrecerá mañana, martes 25 de noviembre, un único espectáculo de su Radical Optimism Tour en el Estadio San Marcos, uno de los conciertos más esperados del año.

Durante la tarde de este lunes, la cantante salió del Belmond Miraflores Park Hotel, donde se encuentra hospedada, para saludar a sus fanáticos. Decenas de seguidores la esperaron por horas con la esperanza de verla de cerca, tomarse una fotografía o conseguir un autógrafo, y Dua Lipa respondió con sonrisas, gestos de cariño y la firma de varios recuerdos.

La artista británica recibió múltiples obsequios, entre ellos un huayruro, amuleto tradicional peruano elaborado con semillas que simbolizan la buena suerte, la prosperidad y la protección frente a energías negativas. En imágenes registradas por fans, se le observa emocionada, cargando una cartera, un saco y un vestido largo mientras agradecía el cariño del público limeño.

DUA LIPA DISFRUTA LIMA ANTES DE SU SHOW

Tras tomarse fotografías con sus fans a las afueras del hotel, Dua Lipa y su hermana Rina fueron captadas recorriendo las principales calles de Barranco, acompañadas por un amplio despliegue de seguridad.

Además, en su primera noche en la ciudad, fue captada saliendo de cenar en el reconocido restaurante Astrid y Gastón, en San Isidro, donde —según cuentan asistentes— se mostró encantada con la comida peruana.

La cantante también había expresado su entusiasmo por conocer Machu Picchu, por lo que no se descarta que después de su show en Lima tome su avión privado con destino a Cusco.