Renato Rossini revela el parentesco que tenía con Guillermo Rossini: ¿Eran familia?

El último sábado 22 de noviembre, se anunció el fallecimiento de Guillermo Rossini, a los 93 años, figura del humor peruano que cautivo a los televidentes de Panamericana Televisión con programas como Risas y Salsa o Torbellino, dejó un vacío en el corazón de sus fans y familiares.

La pérdida también alcanzo a diversos artistas del medio nacional como Renato Rossini, quien compartió un mensaje en sus redes sociales despidiéndose del fundador de ‘Los Chistosos’. En el post, el actor respondió unas dudas que surgieron horas después del deceso.

¿TENÍAN ALGÚN TIPO DE PARENTESCO?

En las plataformas digitales surgió la interrogante si existía algún tipo de parentesco entre Renato y Guillermo, por la coincidencia del apellido de ambos, en lo que no dudó en responder a las inquietudes que se generaron. “Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú".

Con estos comentarios, Renato Rossini dejó en claro que, si tenía un vínculo familiar con Guillermo Rossini, a pesar de que, muchas personas creían que eran padre e hijo, sin embargo, las dudas terminaron despejándose con la aclaración del actor.