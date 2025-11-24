Deysi Araujo no descarta postular en Elecciones 2026: "Me han llamado algunos partidos"

La bailarina Deysi Araujo podría estar cerca de incursionar en la política, con miras a las próximas Elecciones Generales del 2026, esto, tras confirmar que más de un partido político se ha contactado con ella para tenerla en sus filas.

En entrevista para el diario Trome, la pelirroja señaló que no descarta postular a algún cargo público, sin embargo, precisó que no necesariamente sería en el futuro inmediato: "Me han llamado para algunos partidos. Me gustaría, quizá más adelante, cuando me prepare", señaló.

SU VIDA AMOROSA

Araujo, quien lleva más de tres años soltera, aseguro no estar desesperada en encontrar pareja, pues sus prioridades son su trabajo y el cuidado de su madre. No obstante, dio algunos detalles sobre el tipo de hombre que desea para su vida.

"Que sea caballero, noble, alto… nada que ver con los chatos. El amor y la verdad son esenciales en la vida", sostuvo.