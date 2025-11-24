¿El cóndor pasa, Contigo Perú? Dua Lipa cantará canción peruana en su show en el Estadio San Marcos

La súperestrella británica Dua Lipa ya se encuentra en Lima y su llegada ha desatado furor entre los fanáticos, quienes la recibieron desde el aeropuerto Jorge Chávez con la esperanza de verla de cerca. La cantante trae consigo la gira mundial Radical Optimism Tour, y su concierto en el Estadio San Marcos, programado para MAÀNA martes 25 de noviembre, se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Perú.

La expectativa principal gira en torno a la canción peruana que interpretará durante su show, siguiendo la tradición de incluir covers locales en cada país que visita. Hasta el momento, el equipo de Dua Lipa no ha confirmado oficialmente qué tema será elegido, pero las especulaciones entre fans y medios ya circulan con fuerza.

Desde su llegada, la artista británica ha mostrado entusiasmo por conocer Perú y cumplir su sueño de visitar Machu Picchu, lo que añade un matiz especial a su paso por Lima y refuerza su conexión con la cultura local.

POSIBLES CANCIONES PERUANAS EN EL SETLIST DE DUA LIPA

Entre los temas más mencionados por los fanáticos destacan clásicos como El cóndor pasa de Daniel Alomía Robles, citado por la misma cantante en recientes entrevistas, y La flor de la canela de Chabuca Granda. También se barajan canciones de Gian Marco como Me olvidé de vivir, Contigo Perú de Augusto Polo Campos y “Cuando pienses en volver” de Pedro Suárez-Vértiz, además de pedidos en redes sociales para canciones del Grupo 5.

Los seguidores continúan compartiendo en TikTok y X sus quinielas musicales, imaginando cómo Dua Lipa podría adaptar estos himnos peruanos a su estilo pop. La incertidumbre sobre cuál tema finalmente interpretará mantiene a Lima expectante y promete un momento histórico para la música local en un escenario internacional.