Hace 38 minutos

Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco: “Vete, no te soporto”

Una grabación en redes sociales se ha vuelto viral donde se le escucha a Melissa Lobatón pidiéndole al futbolista que no ingrese a su cuarto.

En un video que se compartió en las redes sociales, se observó a la hija de Melissa Klug, Melissa Lobatón, viviendo momentos incomodos con el padre de su última hermana y exjugador de Alianza Universidad de Huánuco, Jesús Barco.

Durante la grabación compartida, se le escucha decir a la hermana de Samahara Lobatón, discutiendo con el futbolista, quien buscó ingresar su cuarto con un mal estado de salud. “No, vete, por favor. Vete. Está todo reventado. Eso es gripe. Vete, por favor, no te soporto”.

La grabación compartida sucede en un momento en el que Melissa Klug y Jesús Barco anunciaron su separación, momento complicado que atraviesa. “Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil”.

¿POR QUÉ PUSIERON FIN A SU RELACIÓN?

Por medio de un post compartido en su cuenta de Instagram, la ‘Blanca de Chucuito’ puso fin a su relación con Barco después de que fuera captado con Alexi Gómez y Carlos Ascues en una piscina con mujeres, causando que fuera separado de inmediato de Alianza UDH.


