Stranger Things 5: ¿cuánto duran los primeros episodios y cuándo se estrenan los siguientes capítulos?

Nueve años después de su estreno, Stranger Things inicia su despedida definitiva con la llegada de los primeros cuatro episodios de su temporada 5 este 26 de noviembre. El cierre de la historia se publicará en Netflix en tres partes y, según adelantaron los hermanos Duffer, los capítulos del arranque destacan por su duración extendida, similar a la de un largometraje. De esta manera, el Volumen 1 reúne episodios que oscilan entre los 54 minutos y más de 1 hora y 20 minutos.

Duración de los episodios y fechas de estreno

El Volumen 1 de la temporada final incluye los siguientes capítulos y tiempos de metraje:

Episodio 1: “The Crawl” – 1 hora y 8 minutos

Episodio 2: “The Vanishing of …” – 54 minutos

Episodio 3: “The Turnbow Trap” – 1 hora y 6 minutos

Episodio 4: “Sorcerer” – 1 hora y 23 minutos

Los horarios globales de lanzamiento serán:

8:00 p.m. Miami / 7:00 p.m. México / 8:00 p.m. Colombia / 10:00 p.m. Argentina / 2:00 a.m. España (día siguiente)

Y así continúa el calendario de estrenos:

25 de diciembre: Episodios 5, 6 y 7

31 de diciembre: Episodio 8 (“The Rightside Up”), también proyectado en 350 cines de EE. UU. y Canadá

El tramo final retoma las consecuencias de la ruptura entre Hawkins y el “Upside Down”, mientras Vecna continúa desaparecido. En medio de una ciudad bajo cuarentena militar y con Eleven obligada a esconderse nuevamente, la trama se sitúa en el otoño de 1987, justo cuando el aniversario de la desaparición de Will despierta nuevas tensiones en el grupo.

El elenco regresa con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink, entre otros. A ellos se suma Linda Hamilton, quien encarna a la doctora Kay, responsable del operativo militar que controla Hawkins en medio del caos.