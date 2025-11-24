Alvaro Rod revela pasajes de su relación con Samantha Batallanos: “Me pidió la copia de mi tarjeta de crédito”

A más de un mes que anunciaron el fin de su relación, al parecer la guerra post amorío entre Álvaro Rod y Samantha Batallanos se ha declarado. El cantante reveló una serie de momentos que vivió con la modelo durante su idilio.

En conversación con América Hoy, el salsero contó una anécdota que vivió con Samantha, quien le exigió la copia de su tarjeta de crédito. Además, enfatizó que, la Batallanos le pidió que le obsequiara una serie de productos ostentosos.

“A las dos semanas de estar juntos ahí ya me empezó a hacer ruido algo porque una persona con la que estás dos semanas y te empieza a pedir carteras de 7 mil soles, te empieza a pedir cosas carísimas, a mí me empezó a hacer ruido, que al mes me pida la copia de mi tarjeta de crédito, que me diga que su ex se la dio, que su ex le pagó todo a Infocorp”, comentó.

DEBERÍA ENFOCARSE EN LA ACTUACIÓN

Los misiles de Álvaro Rod no terminarían ahí, sino que calificó a Samantha Batallanos como una persona que busca salir limpia de cada acusación que realiza, por lo que, le recomendó en estudiar la carrera de actuación. “Nunca he conocido una persona tan mitómana como ella (…) Es una excelente actriz, creo que has encontrado tu vocación, deberías dedicarte a la actuación".