“Muy morbosa tu pregunta”: Cantantes de Corazón Serrano pasan incomodo momento en entrevista radial

Las cantantes de Corazón Serrano atravesaron un momento de tensión durante una entrevista radial en Ecuador, donde enfrentaron preguntas de tono inapropiado que alteraron el ambiente previo a sus presentaciones

Durante la transmisión en vivo, el entrevistador sorprendió a Cielo Fernández y Ana Lucía Urbina con una consulta que descolocó completamente a las jóvenes: “¿Qué canción cantarías estando calatita en un jacuzzi? ¿Qué canción de Corazón Serrano se te vendría a la mente?”.

La reacción fue inmediata: silencio, miradas incómodas y avergonzadas fue la relación entre las integrantes, incluidas Kiara Lozano, Briela Cirilo y Susana Alvarado, quienes también quedaron atónitas ante la insistencia del locutor.

El conductor continuó con preguntas similares, ignorando las señales de molestia del grupo e intentando reformular la pregunta: “¿Cuál canción cantarían en la ducha? Hagan cuenta que están calatitas en un jacuzzi con su vinito”.

Fue hasta que Briela Cirilo decidió intervenir y frenó la situación de manera directa: “Oye no te pases, ¿puedes cambiar de pregunta? Muy morbosa tu pregunta, la verdad”, zanjando el incómodo intercambio en vivo.

YRMA GUERRERO SACA CARA POR LAS VOCALISTAS

Tras la polémica, Yrma Guerrero, líder histórica de Corazón Serrano se pronunció mostrando su total rechazo a lo ocurrido y cuestionó duramente el comportamiento del conductor. “Está recontra mal, es una falta de respeto. Nosotros somos cantantes, en ningún aspecto cantamos calatas ni nada”, afirmó, a América Hoy.

“Eso te lo podría preguntar tu pareja, no un periodista. A él qué le importa qué canción puedo cantar calata en la ducha”, señaló. Finalmente, calificó la intervención del locutor como “bien desatinada”, reiterando que el respeto debe prevalecer en cualquier espacio público.