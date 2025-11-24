¿Se van de Panamericana? La verdad sobre el supuesto despido de Karla Tarazona y Christian Domínguez

La ausencia de Karla Tarazona y Christian Domínguez en “Préndete” generó rumores en redes. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre su situación dentro de Panamericana Televisión.

Los rumores sobre un presunto despido de Karla Tarazona y Christian Domínguez de Panamericana Televisión encendieron las redes en los últimos días. La especulación aumentó después de que ambos permanecieran varias emisiones fuera del programa “Préndete”, lo que generó inquietud entre los seguidores del espacio matutino.

Durante la ausencia de la pareja, la conducción quedó en manos de Rocío Miranda y Joselito Carrera. Este relevo temporal alimentó versiones en línea que daban por hecho una supuesta salida definitiva de la exmodelo y el cumbiambero.

¿Karla y Christian están fuera de Panamericana?

La respuesta es no. Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre el retiro de Karla Tarazona ni de Christian Domínguez. Ambos continúan formando parte de Panamericana Televisión y del equipo de “Préndete”.

Asimismo, la propia presentadora desmintió las especulaciones al Trome. “No, estamos bien. Kurt Villavicencio está de vacaciones y con Christian lo estamos reemplazando”, explicó al ser consultada por los cambios en el programa.