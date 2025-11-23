Mincul lamenta deceso de Guillermo Rossini: fue pionero de los programas cómicos de Panamericana Televisión

Foto Andina

En un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Cultura (Mincul) lamentó el fallecimiento, a los 93 años de edad, de Guillermo Rossini, reconocido actor cómico, que por décadas brilló en la radio y la televisión.

También resaltan la importancia del artista en la identidad cultural del país. “Su capacidad para unir al público a través del humor y la palabra seguirá resonando como un valioso legado cultural”, indican.

EL TORNILLO Y RISAS Y SALSA

Asimismo, destacan trayectoria profesional de Rossini González, que por años integró los elencos de emblemáticos programas cómicos de Panamericana Televisión, como El Tornillo y Risas y Salsa.

“Su trayectoria, marcada por el talento, la calidez y un estilo inconfundible, acompañó a generaciones”, señalan, a la par que extienden el “pésame a su familia, amistades y a la comunidad artística”.