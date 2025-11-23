Alejandra Baigorria tras visitar a su hermana Thamara en la clínica: Gracias a Dios todo está bien

Mediante sus redes sociales, Alejandra Baigorria confirmó que la salud de su hermana menor, Thamara Medina, mejora luego del accidente de tránsito que sufrió la noche del viernes 21 de noviembre en la autopista al puerto de Paracas, en Pisco.

En el vehículo donde viajaba la muchacha, y otras seis personas procedentes de Lima, se despistó cuando el conductor de un tráiler realizó una maniobra temeraria. Thamara se trasladaba a la localidad costera para realizar fotografías publicitarias.

Fue ingresada de emergencia a una clínica cercana. Luego la modelo, de 23 años, relató que tuvo que ser sometida a suturas en la cabeza y que presentaba fracturas en las costillas, lesiones típicas de un impacto fuerte durante un volcamiento vehicular.

TODO BIEN

Tras enterarse del accidente de tránsito, Alejandra Baigorria viajó inmediatamente a Pisco, para interesarse por la salud de su hermana. La exchica reality comentó que afortunadamente, pese a la gravedad de lo sucedido, Thamara se recupera poco a poco.

“Bueno, chicos, llegué al aeropuerto contra todo pronóstico, correteando con Sergio… Acabamos de venir de la clínica, estar con Tami. Gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación, por las preguntas. Todo bien”, expresó.