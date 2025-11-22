Scarlett Johansson cumple 41 años: la actriz que logró combinar el cine de autor con films taquilleros

Scarlett Johansson es una actriz, productora y cantante estadounidense, aclamada tanto por su trabajo en películas independientes como por su papel protagónico en grandes producciones de Hollywood. Es considerada una de las actrices más talentosas y valoradas de su generación.

El salto al reconocimiento en el mundo de Hollywod de la actriz Scarlett Johansson llegó con la cinta Lost in Translation (2003) y Girl with a Pearl Earring (2003), donde mostró un amplio registro dramático.

Más adelante trabajó con realizadores como Sofia Coppola, Woody Allen y Spike Jonze, alternando cine de autor con comedias y dramas de tipo comercial, por lo que en Broadway obtuvo el premio Tony en 2010 por A View from the Bridge.

El salto al mundo de Marvel

Para el año 2010, Scarlett Johansson ingresó al universo Marvel como Natasha Romanoff en la cinta Iron Man 2, y luego formó parte de las cintas The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Infinity War, Endgame y protagonizó Black Widow (2021), consolidándose como una estrella de acción.

Fuera de la actuación, Scarlett Johansson es un símbolo sexual reconocido por varios medios de comunicación como una de las mujeres más atractivas del mundo aun a sus 41 años recién cumplidos este 22 de noviembre.

Cabe señalar que, Johansson también se ha destacado por su activismo, apoyando a diversas asociaciones benéficas contra el cáncer, la pobreza y el acoso sexual.