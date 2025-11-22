‘The Batman II’ comenzará su rodaje el próximo año con Robert Pattinson, confirma Warner Bros

Warner Bros acaba de confirmar que la película The Batman II, dirigida por Matt Reeves, comenzará su rodaje en los primeros meses de 2026 teniendo en la mira el estreno en cines para el 1 de octubre de 2027.

La esperada cinta volverá a contar con la actuación de Robert Pattinson en el papel Bruce Wayne/Batman, mientras que Matt Reeves ha confirmado el regreso de Colin Farrell como el Pingüino, retomando su papel de la serie de HBO.

Hasta el momento la trama se mantiene en secreto, pero se situará temporalmente poco después del final de la serie de El Pingüino.

El regreso del Caballero de la Noche

El director Matt Reeves ha adelantado que la película explorará la psicología de Bruce Wayne y presentará a un villano que no ha tenido un tratamiento cinematográfico importante anteriormente, con rumores que mencionan a personajes como Clayface, Mr. Freeze o Hush. El guion ya está terminado y ha sido elogiado por James Gunn como "genial".

Cabe recordar que. originalmente, la secuela estaba prevista para estrenarse en 2025, pero fue pospuesta primero a 2026 y luego a 2027.

Gunn defendió el retraso señalando que los intervalos de cinco años o más entre secuelas de gran escala son “bastante comunes”, citando ejemplos como Alien, Terminator, entre otros.