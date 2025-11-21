Waldir Felipa comparte video junto a Daniela Darcourt: “Volvimos”

Después de que Waldir Felipa y Daniela Darcourt anunciaran el fin de su relación tras varios meses de haber estado juntos, al parecer, la llama del amor entre ambos continúa encendida, ya que, Waldir compartió un mensaje en sus redes sociales.

¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD ENTRE AMBOS?

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín compartió un video donde se le observa bailando junto a la salsera con una frase que ha causado muchas reacciones en las plataformas digitales. “Volvimos”, escribió con una cara de emoji de enamorado.

Para continuar reavivando las especulaciones, Daniela Darcourt también compartió en sus redes sociales, imágenes junto a Waldir Felipa, por lo que, sus fanáticos no descartaron que se hayan dado otra oportunidad en el amor.

Cabe mencionar que, días atrás, la exintegrante de Son Tentación participó en un programa local donde confirmó que volvería a juntarse con el bailarín para darse una nueva chance en el amor. “Lo volvería a elegir cincuenta mil millones de veces más".