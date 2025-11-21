Kate Candela en el ojo de la tormenta: ex director musical revela malos tratos de la salsera

Al parecer nuevos problemas en la industria musical del Perú se avecinan. Esta vez, el ex director musical Paco Maceda, quien trabajó con Kate Candela hace tres años atrás, hizo increíbles revelaciones de la salsera.

Tras ser abordado por un equipo de América Hoy, el actual director de Los Kipus, contó que fue muy difícil compartir el mismo espacio con la exintegrante de Son Tentación, ya que, no tenía un comportamiento agradable con su equipo.

“Porque había malos tratos de la dueña, ¿no? Que es Kate. El problema empezó al segundo mes, no sé, al mes y medio, ¿no? Ya ella empezó a sacar el yo de ella y había bastantes malos tratos, ¿no? Bastantes. Prácticamente, era un infierno”, comento´.

SE LE SUBIERON LOS SUMOS A KATE CANDELA

De acuerdo a Paco Maceda, con el transcurrir del tiempo y el gran recibimiento por parte de los fans, Kate Candela comenzó a tener actitudes de ‘diva’. “Acá al lado soy yo y aquí la única que tengo que cantar soy yo y ahorita mismo voy a llamar al manager. Conmigo tuvo el éxito y no y no me respetó. No para nada. Es más, no hubo respeto, si no hubo maltrato”.