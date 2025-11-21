Leslie Shaw felicita a Pamela López por su debut en la música: "Me encanta que esté disfrutando su vida"

La popular cantante Leslie Shaw, se pronunció sobre la incursión en la música de la influencer Pamela López, quien debutó como cantante en el tema "La Clandestina", junto a su pareja, el también cantante Paul Michael.

En declaraciones para Todo Se Filtra de Panamericana Televisión, la "Gringa" expresó sus felicitaciones y sus mejores deseos para López, destacando su predisposición para salir adelante explorando nuevas facetas.

"Me encanta que esté disfrutando de su vida. Creo que ella ha estado como reprimida, es lo que siento. Lo poco que le he tratado siento que es una chica que está explorando, facturando, tiene hijos. Aquí en Perú tienes que ser 'multitasking' para salir adelante", dijo.

¿COLABORACIÓN A LA VISTA?

Al ser consultada sobre si colaboraría con Pamela López en algún proyecto musical, Leslie Shaw confesó que no tendría ningún problema con ello: "Si la canción está buena, claro que sí", sostuvo.