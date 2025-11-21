¿La ignoró? Jessica Newton es criticada por no saludar a la nueva Miss Universo

Jessica Newton, directora de Miss Perú, continúa enfrentando críticas no solo por su gestión frente al desempeño de la representante peruana Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025, quien no logró avanzar a la final del concurso realizado la noche del viernes en Tailandia,

Esta vez, Newton también ha sido cuestionada por su actitud durante la premiación que recibió como Mejor Directora del Miss Universo, edición 74, luego de que no saludara a la ganadora de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch.

En un video viral difundido en redes sociales se observa cómo Newton se acerca a recibir su reconocimiento y saluda a toda la organización de Miss Universo, excepto a Bosch, lo que generó diversas reacciones.

Usuarios, especialmente de México, expresaron su molestia en redes sociales, criticando la actitud de Jessica Newton. Mientras tanto, Fátima Bosch ha recibido el respaldo del público mexicano ante las críticas surgidas tras obtener la corona.

CRÍTICAS POR EL DESEMPEÑO DE MISS PERÚ 2025

Es importante señalar que Newton también ha sido cuestionada por el desempeño de Karla Bacigalupo en el certamen internacional. Muchos usuarios consideran que los atuendos, la preparación y el desenvolvimiento en pasarela no fueron los adecuados, por lo que han pedido la renuncia de la directora del certamen en Perú.