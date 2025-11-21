Pan con chicharrón lidera ranking de Taste Atlas y confirma su reinado como el mejor sándwich

La popularidad del pan con chicharrón continúa en ascenso. Tras ganar el conocido Mundial de los Desayunos impulsado por Ibai Llanos, el sándwich peruano vuelve a colocarse en la cima internacional, pues Taste Atlas lo ubicó en el primer puesto de su lista de mejores sándwiches sudamericanos.

RECONOCIMIENTO CULINARIO MUNDIAL

El llamado Mundial de los Desayunos reunió a participantes de 16 países, con votación abierta al público a través de redes sociales. El pan con chicharrón, emblema del desayuno peruano, obtuvo el primer lugar y se llevó “La Sartén de Oro”, un premio que desató un auge mediático alrededor de este clásico.

Ese impulso se vio reforzado con la publicación del ranking de Taste Atlas, que situó nuevamente al pan con chicharrón en el primer puesto, consolidando su presencia en listas gastronómicas regionales e internacionales. La plataforma también destacó locales limeños como La Lucha Sanguchería Criolla, El Chinito, El Enano y Panadería Carmelitas, reconocidos por conservar la esencia de la receta tradicional.

HISTORIA, TRADICIÓN Y SABOR PERUANO

El ascenso del pan con chicharrón se explica no solo por su sabor, sino por su fuerte vínculo cultural. Su preparación —carne de cerdo frita hasta obtener una textura crocante, acompañada de camote y salsa criolla— mezcla técnicas de la época colonial con tradiciones peruanas que se transmiten de generación en generación.

Su presencia en desayunos familiares, mercados y puestos populares contribuyó a su arraigo, mientras que su estructura simple y contundente lo convirtió en un embajador perfecto de la cocina peruana. Con el reciente auge internacional, este sándwich reafirma su papel como símbolo culinario del país.

LOS 25 MEJORES DE SUDAMÉRICA

Aunque muchos locales han introducido variaciones, la receta base permanece intacta: panceta hervida y luego frita para obtener su inconfundible crocante, servida en pan suave y acompañada de ingredientes tradicionales. Este equilibrio entre simplicidad e identidad ha conquistado a comensales dentro y fuera del Perú.

Foto: Taste Atlas.

En la lista completa de Taste Atlas, Perú ocupa varias posiciones destacadas: pan con relleno, butifarra, pan con pejerrey y el sándwich triple. El ranking también incluye preparaciones icónicas de Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile y Brasil, que completan el mapa sanguchero sudamericano:

Pan con chicharrón – Perú

Pan con relleno – Perú

Butifarra – Perú

Sándwich de lomo (lomito) – Argentina

Arepa reina pepiada – Venezuela

Choripán – Argentina

Sánguche de milanesa – Argentina

Pan con pejerrey – Perú

Alfa (Arepa) – Venezuela

Chivito – Uruguay

Barbacoa italiana – Chile

Bondipan – Argentina

Bauru – Brasil

Beirut – Brasil

Sándwich triple – Perú

Arepa andina – Venezuela

Arepa frita – Venezuela

Sándwich chola – Bolivia

Sándwiches de miga – Argentina

Barros Luco – Chile

Chacarero – Chile

Sándwich de mortadela – Brasil

Barros Jarpa – Chile

Carlitos – Argentina

Traveling sandwich (sánguche de potito) – Chile