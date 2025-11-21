Soda Stereo: Se cumplen 40 años de ‘Nada Personal’, el disco que los consagró en Latinoamérica

No es el disco más destacado de la banda argentina Soda Stereo, pero sin duda es clave en su discografía y en el imaginario de la cultura pop en toda Latinoamérica.

Nos referimos al disco “Nada Personal” que desde su aparición se metió en todos los hogares y radios del momento, impactando en los adolescentes y causando curiosidad y en los adultos del universo rock.

Se cumplen 40 años de “Nada Personal”, lanzado el 21 de noviembre de 1985, un trabajo que trajo un himno que unió de alguna manera a todo nuestro continente, la canción “Cuando pase el Temblor”.

Después del temblor

La canción "Cuando pase el temblor" de Soda Stereo fue compuesta por Gustavo Cerati, inspirada en los paisajes del noroeste argentino y es una fusión de reggae con carnavalito de origen andino.

Aunque se ha asociado con el terremoto de México de 1985, Cerati explicó que la frase es una metáfora sobre un período de crisis emocional, donde la esperanza es reencontrarse y amar después del "temblor".

"Nada Personal" es el segundo álbum de estudio de Soda Stereo, lanzado y se le considera un punto de inflexión en su carrera, marcando una evolución hacia un sonido más maduro y experimental, consolidando su éxito en Latinoamérica con canciones como, "Juegos de seducción", "Ecos" y la canción homónima que da nombre a la placa.

Cabe señalar que, este disco demostró la transformación de la banda hacia una identidad musical más definida, una marca indeleble que hoy resuena en toda Latinoamérica con la fuerza de su legado en la música.