Pilar Gasca y su novio apuestan por el tratamiento Lenisna: el retoque favorito de las Kardashian

Durante su estadía en Perú, Pilar Gasca sorprendió al revelar que ella y su pareja se sometieron al tratamiento estético Lenisna, un procedimiento popularizado por las hermanas Kardashian y que promete mejorar la calidad de la piel mediante bioestimulación.

La modelo contó que junto a su novio, el empresario Rudy Rest, acudió a una clínica en Chimbote para recibir el tratamiento Lenisna, un bioestimulador que mejora la firmeza y textura de la piel. “Estamos poniéndonos guapos con mi amorcito”, comentó Gasca en entrevista con el diario Trome, quien aseguró que ambos disfrutan cuidar su apariencia.

El procedimiento, según explicó, es el mismo que utilizan las Kardashian, lo que ha elevado su popularidad en el mundo del cuidado estético y la medicina regenerativa.

PROYECTOS Y CELEBRACIÓN EN EL CARIBE

Gasca adelantó que celebrarán el cumpleaños de Rudy —este 2 de enero— en una playa del Caribe, donde planean recibir el nuevo año. Además, reveló que permanecerán en Perú durante el verano, aprovechando para atender algunos negocios del empresario, conocer nuevas regiones del país y compartir tiempo en familia.

La pareja ya visitó Lima, y también planea recorrer el norte y la selva. “Estamos felices, tenemos muchos planes”, dijo la modelo, quien resaltó la buena relación que ambos mantienen con las familias del otro.

POSIBLE MATRIMONIO

La ex de Edwin Sierra aseguró que vive un momento “pleno y maravilloso” junto a Rudy Rest, con quien mantiene una relación de más de un año. Confesó que por primera vez siente el instinto maternal y que ambos desean formar una familia.

Gasca reveló que ya recibió un diamante como “detalle de compromiso”, aunque aún falta la pedida de mano oficial. Sobre el futuro matrimonio, adelantó que podría realizarse en Europa, Estados Unidos o en alguna playa del Caribe. “Sospecho que será más pronto de lo que algunos piensan”, afirmó entre risas.