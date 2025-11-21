Serenazgo interviene fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón por exceder horario

La celebración de cumpleaños de Samahara Lobatón terminó generando tensión en su condominio de Surco. Vecinos reportaron que la fiesta superó el horario permitido, lo que provocó la intervención del serenazgo y el inicio de un proceso de fiscalización.

EXCESO DE RUIDO Y HORARIO VENCIDO

Según el programa “Magaly TV La Firme”, la hija de Melissa Klug tenía autorización para festejar hasta las 10 de la noche, pero la música y la bulla continuaron después del límite. A las 10:19 p.m., un agente del serenazgo llegó al edificio y consultó a la presidenta de la Junta de Vecinos sobre el permiso otorgado, advirtiendo que debía comunicarse con el área de Fiscalización de Surco.

Las cámaras del programa mostraron al agente preguntando: “¿Hasta qué hora tiene permiso la señora? ¿Hasta las 10? Voy a llamar a fiscalización”. El reclamo de los vecinos se centró en el ruido que provenía del último piso del condominio, donde Samahara realizaba su celebración.

FIESTA CONTINUÓ PESE A LÍMITE DE HORARIO

En el programa de espectáculos se informó que, pese al aviso del serenazgo, el evento no se detuvo inmediatamente: “Ya es 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa”, indicando que el caso sería derivado a fiscalización por incumplir las normas del condominio y el reglamento municipal.

Este episodio se volvió tendencia en redes, alimentando el debate sobre convivencia vecinal, celebraciones privadas y el rol de la autoridad en estos espacios, especialmente cuando se trata de figuras mediáticas como Samahara.

MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO REAPARECEN

Uno de los momentos más comentados fue la inesperada presencia de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes pese a estar separados, asistieron a la fiesta de Samahara. Las cámaras captaron a ambos llegando por separado, aunque evitaron dar declaraciones a la prensa. Este encuentro reavivó especulaciones sobre la relación entre ambos, convirtiéndose en otro punto de interés en una noche que terminó con intervención municipal y polémica vecinal.