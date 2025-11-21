Miss México, Fátima Bosch, es coronada Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch Fernández se consagró ganadora del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, sucediendo a la danesa Victoria Kjær. Con este triunfo, México suma su cuarta corona universal en la historia del certamen.
La tabasqueña de 26 años destacó en todas las etapas de la competencia —traje típico, traje de baño, vestido de noche y ronda de preguntas— hasta imponerse sobre más de 100 candidatas de todo el mundo.
FINALISTAS
La primera finalista fue Praveenar Singh (Tailandia); segunda finalista, Stephany Abasali (Venezuela); tercera finalista, Ahtisa Manalo (Filipinas); y cuarta finalista, Olivia Yacé (Costa de Marfil).
Cabe mencionar que nuestra compatriota Karla Bacigalupo no logró pasar al Top 30. El año pasado, Tatiana Calmell llegó al Top 12 y se coronó como Miss Universo Américas 2024.