Karla Bacigalupo queda fuera del Top 30 en Miss Universo 2025

La actriz y productora peruana no logró figurar entre las candidatas que buscan reemplazar a Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.

La representante peruana, Karla Bacigalupo, no logró avanzar al Top 30 en la final del Miss Universo 2025, realizada la noche del jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok.

A pesar de su entusiasmo y confianza, demostrados con su amplia sonrisa y su grito de “¡Perú!” al público, la actriz y productora no consiguió posicionarse entre las candidatas que aspiran a reemplazar a la danesa Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo.

Cabe recordar que la última vez que Perú quedó fuera del Top 30 fue en 2021, con la participación de Yely Rivera. En contraste, el año pasado, Tatiana Calmell logró llegar al Top 12 y se coronó Miss Universo Américas 2024.

La competencia continuará en las próximas horas con la selección del Top 12, seguido por el anuncio del Top 5 y las tres finalistas que disputarán la ansiada corona universal.