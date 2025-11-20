Funko Pop: ¿Cuáles son las figuras de personajes más costosas en el mundo?

Tras conocerse que existe una caída del 20% en la venta de los denominados Funko Pop, lo que causaría el cierre de la empresa que los elabora, sin embargo, la esperanza se mantiene para que pueda revertirse la situación complicada.

LOS PERSONAJES MÁS COSTOSOS

Desde que inició la moda de estos coleccionables, diversos personajes ficticios y reales decidieron retratarse, por lo que, con el paso del tiempo, estos accesorios se han ido evaluando, y los fans no han tenido reparo en cancelarlo.

Para todo seguidor de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, uno de los personajes más recordados del film es Willy Wonka, quien cuenta con un Funko conocido como ‘El Golden Ticket 2 Pack’, y por el cual se pagó cerca $163.440 mil dólares.

Al igual que este coleccionable, el personaje principal de la cinta la ‘Naranja Mecánica’, Alex DeLarge fue reencarnado en las figuras de Funko Pop, por el que sus fanáticos llegaron a pagar más de 48 mil dólares en 2012.

Para los jóvenes que pudieron gozar la película Toy Story, que tiene como personajes principales a Woody y Buzz Lightyear, fueron inmortalizados en estos adornos, por el cual las personas llegaron a pagar $14.600 dólares.