Angie Jibaja niega haberse metido con la pareja de su mamá: "Nuestra familia está muy bien"

La exchica Reality, Angie Jibaja, salió al frente para responder a las acusaciones en su contra, luego que medios chilenos informaran que se habría involucrado sentimentalmente con la pareja de su madre, Maggi Lizza.

Durante una transmisión en su cuenta de TikTok, la exactriz descartó las versiones de dichos medios y pidió "misericordia" tanto para ella como para su entorno, alegando que estos rumores la afectan emocionalmente.

"Le pido misericordia, les pido por favor que nos dejen en paz. Hasta el día de hoy tengo una calificación de algo, si no que estoy enferma de esto o de otro, ahora esto. No sé hasta dónde quieren llegar y hasta dónde quieren que yo llegue", manifestó.

PIDE RESPETO PARA SU MAMÁ

Asimismo, la "chica de los tatuajes" exigió respeto para su madre y aseguró que su familia se encuentra bien y unida: "Por favor, con mi mamá más respeto. Mi mamá y yo estamos muy bien. Nuestra familia está muy bien, estamos unidos. Me despido porque ya no puedo con todo esto, ya no pertenezco a los medios de comunicación, por favor déjenme en paz. Tengo hijos adolescentes ya no se pasen", sostuvo.