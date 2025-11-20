Pamela López envía mensaje a Yahaira Plasencia por su vínculo con ‘El Diablo’: “Vi cosas turbias”

En medio de los vínculos que han surgido en las últimas semanas sobre una presunta relación entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez, conocido en el ambiente de Chollywood como ‘El Diablo’, han causado la opinión de su exsaliente, Pamela López.

Durante sus declaraciones a América TV, la aún esposa de Christian Cueva envió un mensaje a la expareja de Jefferson Farfán, aconsejándole que conozca muy bien Luis Fernando, ya que, en el tiempo que estuvo cerca de él, observó acciones que no le gustaron.

“Si me preguntas el motivo, Pamela, ¿por qué tomaste distancia? O la gente siempre se preguntó, fue básicamente por eso, ¿no? Porque había muchas cosas turbias ahí que no estaban bien. Entonces, había muchas cosas turbias ahí que no estaban bien”, comentó.

SOLA SE SACARÁ LA VENDA DE LOS OJOS

Al parecer Yahaira Plasencia se encontraría ilusionada con ‘El Diablo’, por lo que, Pamela López enfatizó que la propia cantante muy pronto se sacará la venda de los ojos y conocerá el verdadero rostro de Luis Fernando Rodríguez. “Ella sola se dará cuenta”.