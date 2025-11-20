Entretenimiento

Hace una hora

¿El fin de una era? Crisis en Funko Pop: su mercado principal cae un 20% y enciende alarmas internas

Estados Unidos, clave para la firma, muestra un descenso que compromete la sostenibilidad del negocio y corre serio riesgo de quiebra.

¿El fin de una era? Crisis en Funko Pop: su mercado principal cae un 20% y enciende alarmas internas

Estados Unidos, clave para la firma, muestra un descenso que compromete la sostenibilidad del negocio y corre serio riesgo de quiebra.




La popular firma de figuras coleccionables Funko Pop atraviesa un momento crítico tras años de protagonismo en la cultura pop. El atractivo que alguna vez impulsó a millones de fans a llenar repisas y vitrinas parece estar desvaneciéndose, y con él, la estabilidad económica de la empresa. Según su más reciente balance financiero, el presente año podría definir su continuidad en el mercado.

Ventas en caída y pérdidas que comprometen su futuro

El reporte trimestral revela un descenso del 14% en ventas, que ahora alcanzan los 250 millones de dólares. Este retroceso ha generado pérdidas cercanas al millón de dólares, un golpe que la empresa atribuye a la disminución de la demanda, el incremento de aranceles y la menor presencia de sus figuras en los puntos de venta. Comercios que antes exhibían interminables filas de Funkos han reducido drásticamente sus espacios, lo que ha generado sobrestock y menor rotación de productos.

En Estados Unidos —su mercado más importante— las cifras son aún más duras: la consultora ICv2 estima que las ventas han caído alrededor de un 20%. La propia compañía ha admitido que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad para operar durante los próximos doce meses, advirtiendo que sin un comprador o nuevos inversionistas podrían enfrentar la bancarrota.

Ante este panorama, Funko Pop ha intentado diversificar su catálogo con nuevas propuestas, como los Bitty Pops —una versión miniaturizada de sus figuras— y las líneas personalizables, que permiten crear un Funko a medida del usuario. No obstante, aún es incierto si estas estrategias lograrán revertir la tendencia. La gran pregunta es si la marca conseguirá superar la crisis o si estamos ante los últimos años de un fenómeno que marcó una época en el coleccionismo.

Los Funkos más caros de la historia

 

  1. Willy Wonka & Oompa Loompa (Golden Ticket 2-Pack) $210,000 10 unidades / 2016 (SDCC exclusivo) El rey absoluto: diseño dorado único, vendido en 2023. Es un set de dos figuras envueltas en "boletos dorados" inspirado en la película. Representa el pico especulativo post-pandemia.
  2. Willy Wonka & Oompa Loompa (Golden Ticket 2-Pack) $100,000 10 unidades / 2016 (SDCC exclusivo) El récord original de 2022, antes de la subasta récord. Confirma su estatus como el más codiciado.
  3. Alex DeLarge (Clockwork Orange, Chase GITD) $60,000 12 unidades / 2012 (prototipo no lanzado) Versión glow-in-the-dark (GITD) del villano de Kubrick. Solo 24 totales producidos (12 chase); el resto destruidos por issues de licencias. Vendido en noviembre 2022.
  4. Freddy Funko as Tony Stark / Iron Man (Metallic) $43,000 12 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) El Freddy (mascota de Funko) como Iron Man metálico. Dado gratis a afortunados en SDCC; boom por el MCU. Vendido en agosto 2022.
  5. Boo Berry (Chase GITD) $32,000 24 unidades / 2011 (SDCC exclusivo) Mascota de cereal con glow; de la serie Ad Icons. Vendido en octubre 2023, impulsado por nostalgia Halloween.
  6. Freddy Funko as Buzz Lightyear (GITD) $35,000 24 unidades / 2011 (SDCC exclusivo) Primer Freddy SDCC, con glow púrpura. De Toy Story; vendido en octubre 2022.
  7. Freddy Funko as Venom (Chase) $30,800 24 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) Freddy como el simbionte de Spider-Man. Subió por las películas de Venom; vendido en 2022.
  8. Freddy Funko as Clone Trooper $45,000 12 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) De Star Wars; ultra-raro. Valor estimado alto, con ventas verificadas en 2024.
  9. Freddy Funko (Planet Arlia, Dragon Ball Z) $28,000 Limitado / 2018 (SDCC exclusivo) Freddy en atuendo de DBZ; holy grail para fans anime. Pico en 2024.
  10. Alex DeLarge (Clockwork Orange, no Chase) 12 unidades / 2012 (prototipo no lanzado) Versión estándar del mismo set que el #3; vendido recientemente, mostrando consistencia en valor.

Temas Relacionados: EconomíaEstados UnidosFunkoTony StarkWilly Wonka

También te puede interesar:

BANNER