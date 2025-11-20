¿El fin de una era? Crisis en Funko Pop: su mercado principal cae un 20% y enciende alarmas internas

Estados Unidos, clave para la firma, muestra un descenso que compromete la sostenibilidad del negocio y corre serio riesgo de quiebra.

La popular firma de figuras coleccionables Funko Pop atraviesa un momento crítico tras años de protagonismo en la cultura pop. El atractivo que alguna vez impulsó a millones de fans a llenar repisas y vitrinas parece estar desvaneciéndose, y con él, la estabilidad económica de la empresa. Según su más reciente balance financiero, el presente año podría definir su continuidad en el mercado.

Ventas en caída y pérdidas que comprometen su futuro

El reporte trimestral revela un descenso del 14% en ventas, que ahora alcanzan los 250 millones de dólares. Este retroceso ha generado pérdidas cercanas al millón de dólares, un golpe que la empresa atribuye a la disminución de la demanda, el incremento de aranceles y la menor presencia de sus figuras en los puntos de venta. Comercios que antes exhibían interminables filas de Funkos han reducido drásticamente sus espacios, lo que ha generado sobrestock y menor rotación de productos.

En Estados Unidos —su mercado más importante— las cifras son aún más duras: la consultora ICv2 estima que las ventas han caído alrededor de un 20%. La propia compañía ha admitido que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad para operar durante los próximos doce meses, advirtiendo que sin un comprador o nuevos inversionistas podrían enfrentar la bancarrota.

Ante este panorama, Funko Pop ha intentado diversificar su catálogo con nuevas propuestas, como los Bitty Pops —una versión miniaturizada de sus figuras— y las líneas personalizables, que permiten crear un Funko a medida del usuario. No obstante, aún es incierto si estas estrategias lograrán revertir la tendencia. La gran pregunta es si la marca conseguirá superar la crisis o si estamos ante los últimos años de un fenómeno que marcó una época en el coleccionismo.

