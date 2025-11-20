¿El fin de una era? Crisis en Funko Pop: su mercado principal cae un 20% y enciende alarmas internas

La popular firma de figuras coleccionables Funko Pop atraviesa un momento crítico tras años de protagonismo en la cultura pop. El atractivo que alguna vez impulsó a millones de fans a llenar repisas y vitrinas parece estar desvaneciéndose, y con él, la estabilidad económica de la empresa. Según su más reciente balance financiero, el presente año podría definir su continuidad en el mercado.
Ventas en caída y pérdidas que comprometen su futuro
El reporte trimestral revela un descenso del 14% en ventas, que ahora alcanzan los 250 millones de dólares. Este retroceso ha generado pérdidas cercanas al millón de dólares, un golpe que la empresa atribuye a la disminución de la demanda, el incremento de aranceles y la menor presencia de sus figuras en los puntos de venta. Comercios que antes exhibían interminables filas de Funkos han reducido drásticamente sus espacios, lo que ha generado sobrestock y menor rotación de productos.
En Estados Unidos —su mercado más importante— las cifras son aún más duras: la consultora ICv2 estima que las ventas han caído alrededor de un 20%. La propia compañía ha admitido que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad para operar durante los próximos doce meses, advirtiendo que sin un comprador o nuevos inversionistas podrían enfrentar la bancarrota.
Ante este panorama, Funko Pop ha intentado diversificar su catálogo con nuevas propuestas, como los Bitty Pops —una versión miniaturizada de sus figuras— y las líneas personalizables, que permiten crear un Funko a medida del usuario. No obstante, aún es incierto si estas estrategias lograrán revertir la tendencia. La gran pregunta es si la marca conseguirá superar la crisis o si estamos ante los últimos años de un fenómeno que marcó una época en el coleccionismo.
Los Funkos más caros de la historia
- Willy Wonka & Oompa Loompa (Golden Ticket 2-Pack) $210,000 10 unidades / 2016 (SDCC exclusivo) El rey absoluto: diseño dorado único, vendido en 2023. Es un set de dos figuras envueltas en "boletos dorados" inspirado en la película. Representa el pico especulativo post-pandemia.
- Willy Wonka & Oompa Loompa (Golden Ticket 2-Pack) $100,000 10 unidades / 2016 (SDCC exclusivo) El récord original de 2022, antes de la subasta récord. Confirma su estatus como el más codiciado.
- Alex DeLarge (Clockwork Orange, Chase GITD) $60,000 12 unidades / 2012 (prototipo no lanzado) Versión glow-in-the-dark (GITD) del villano de Kubrick. Solo 24 totales producidos (12 chase); el resto destruidos por issues de licencias. Vendido en noviembre 2022.
- Freddy Funko as Tony Stark / Iron Man (Metallic) $43,000 12 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) El Freddy (mascota de Funko) como Iron Man metálico. Dado gratis a afortunados en SDCC; boom por el MCU. Vendido en agosto 2022.
- Boo Berry (Chase GITD) $32,000 24 unidades / 2011 (SDCC exclusivo) Mascota de cereal con glow; de la serie Ad Icons. Vendido en octubre 2023, impulsado por nostalgia Halloween.
- Freddy Funko as Buzz Lightyear (GITD) $35,000 24 unidades / 2011 (SDCC exclusivo) Primer Freddy SDCC, con glow púrpura. De Toy Story; vendido en octubre 2022.
- Freddy Funko as Venom (Chase) $30,800 24 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) Freddy como el simbionte de Spider-Man. Subió por las películas de Venom; vendido en 2022.
- Freddy Funko as Clone Trooper $45,000 12 unidades / 2012 (SDCC exclusivo) De Star Wars; ultra-raro. Valor estimado alto, con ventas verificadas en 2024.
- Freddy Funko (Planet Arlia, Dragon Ball Z) $28,000 Limitado / 2018 (SDCC exclusivo) Freddy en atuendo de DBZ; holy grail para fans anime. Pico en 2024.
- Alex DeLarge (Clockwork Orange, no Chase) 12 unidades / 2012 (prototipo no lanzado) Versión estándar del mismo set que el #3; vendido recientemente, mostrando consistencia en valor.