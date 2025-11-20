Melissa Klug sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: Todo viene muy complicado

En medio de gran expectativa, la guapa Melissa Klug reapareció tras someterse a una aserie de intervenciones estéticas y se pronunció sobre los insistentes rumores que señalan una posible reconciliación con su expareja, el futbolista Jesús Barco, de 28 años.

Como se recuerda la reconocida influencer, de 41 años, anunció semanas atrás el fin de su relación tras cinco años, sin revelar los motivos que la llevaron a tomar esa drástica decisión; sorprendiendo a muchos pues se creía que todo marchaba bien en la pareja.

CUMPLEAÑOS DE SU NIETA

En breve entrevista con Trome, la 'Blanca de Chucuito’ se sinceró y aseguró que en estos momentos ve complicado que regresen como pareja. “Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil”, señaló.

La bella empresaria reapareció en el cumpleaños de una de sus nietas y comentó sin reservas que se redujo el tamaño de las mamas, dijo también que se hizo una abdominoplastia, una luxación de costillas y una ligera reducción de grasa en los costados.