Esposa de Luigui Carbajal rompe su silencio y deja frase que deja dudas sobre su matrimonio

El reciente video de Luigui Carbajal en un hotel volvió a poner su vida privada en el centro de la polémica, pero esta vez fue su esposa, Diana García, quien tomó la palabra y dejó entrever que no todo está completamente claro en su matrimonio.

DEJA DUDAS EN EL AIRE

Diana García, con quien Luigui Carbajal se casó en 2023 y madre de su hijo menor, se pronunció en un magacín matutino por primera vez tras la difusión de imágenes que muestran al cantante ingresando a un hotel en Lince. Según Carbajal, aquel día —18 de septiembre— acudió al lugar para grabar un pódcast invitado por un amigo, algo que, afirmó, su esposa sí sabía.

Cuando fue consultada sobre el tema, García mantuvo inicialmente una postura tranquila: “Sí, todo bien, todo tranquilo. Seguimos con las actividades”. Sin embargo, al profundizar en el comportamiento del cantante, dejó una frase que encendió alarmas: “Tendría que volver a nacer para que cambie”. La declaración sugirió que, aunque lo apoya, también existe un margen de duda respecto a la conducta del artista.

LA VERSIÓN DE LUIGUI

Carbajal defendió su presencia en el hotel desde el inicio: aseguró que su esposa estaba al tanto de la grabación y que aceptó participar pese a que “le pareció raro”. No obstante, recalcó confiar plenamente en sus amigos y en el proyecto audiovisual. Esta versión buscó desmontar cualquier sospecha sobre una situación distinta a la laboral.

García, por su parte, reconoció que su esposo suele ser “muy confiado” y que muchas situaciones complicadas se originan precisamente por eso. “Todo lo que ha pasado hasta ahora es por ser muy confiado”, afirmó, dejando abierta la interpretación sobre si su paciencia tiene límites o si el matrimonio enfrenta un nuevo punto de tensión.

En la parte final de la entrevista, Diana García fue contundente al ser consultada sobre si pondría las manos al fuego por su esposo. “Sí, claro. Es mi esposo, papá de mi hijo”, respondió con firmeza. Pero inmediatamente añadió una frase que marcó un tono de advertencia: “Si algún día realmente toma la decisión de hacer las cosas mal, tendremos que asumir las consecuencias”.

Con esta postura, García dejó claro que, aunque sigue confiando en Luigui Carbajal, también está dispuesta a enfrentar cualquier eventualidad. Las declaraciones, lejos de cerrar la controversia, han generado más curiosidad sobre el futuro de la pareja.