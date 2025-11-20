“31 Minutos” rompe Récord Guinness con histórico desfile de títeres en su avant-premiere

Lo que comenzó como una avant-premiere se convirtió en un evento histórico: 31 Minutos no solo presentó su nueva película, sino que también hizo vibrar a sus seguidores con un espectáculo que terminó rompiendo un Récord Guinness. La noche estuvo cargada de humor, nostalgia y un desfile nunca antes visto en Chile.

31 MINUTOS EN LA ALFOMBRA ROJA

La noche de este miércoles Matucana 100 fue escenario de una celebración inolvidable, cuando 31 Minutos desplegó una alfombra roja repleta de música, risas y color para presentar su esperada cinta “Calurosa Navidad”, que llegará este viernes 21 de noviembre a Amazon Prime Video.

Los personajes más icónicos del noticiero infantil desfilaron con elegantes vestuarios y su inconfundible actitud: Tulio Triviño impuso su porte solemne, Patana brilló con estilo propio, mientras que Mario Hugo, Juanín y Juan Carlos Bodoque desataron la emoción entre los asistentes.

El público disfrutó de una función exclusiva del largometraje, que mantiene el espíritu irreverente y familiar que ha convertido a la serie en un fenómeno cultural en Chile y Latinoamérica. La historia muestra a los habitantes de Titirilquén enfrentando una insólita navidad bajo una ola de calor que amenaza la llegada de Santa Claus, detonando caos y humor al más puro estilo de 31 Minutos.

EL INESPERADO RÉCORD GUINNESS

La avant-premiere no solo marcó el regreso cinematográfico de la serie: también la llevó al libro de los Récords Guinness. Un total de 127 marionetas cruzaron la alfombra roja, alcanzando la cifra oficial que permitió certificar el récord a la mayor cantidad de títeres desfilando en un evento de este tipo.

La representante de Guinness World Records, Natalia Ramírez, validó el momento destacando su carácter inédito: “Hoy era necesario un mínimo de 100 títeres. Algunos fueron descalificados, por tanto, el número oficial fue de 127. Felicitaciones”, anunció entre aplausos.

Este reconocimiento internacional refuerza la trayectoria de más de dos décadas del programa, que ha logrado trascender generaciones gracias a su creatividad, humor inteligente y personajes entrañables. Calurosa Navidad se convierte así en un estreno cargado de simbolismo, marcando un nuevo hito para el universo de 31 Minutos.