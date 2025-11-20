HOY es la final del Miss Universo 2025: a qué hora y por dónde ver la presentación de Karla Bacigalupo

La cuenta regresiva para el Miss Universo 2025 ya comenzó y la expectativa en Perú crece ante la participación de Karla Bacigalupo, candidata que figura entre las favoritas del certamen. Con 120 concursantes en competencia, la edición número 74 promete una de las transmisiones más vistas del año, especialmente porque solo un canal tendrá los derechos oficiales para emitir la gala en territorio peruano.

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DEL MISS UNIVERSO

El Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia, aunque en Perú la gala podrá verse este jueves 20 a las 8:00 p. m. debido a la diferencia horaria. En territorio nacional, Telemundo será el único canal de televisión autorizado para transmitir el evento en vivo, señal que también tendrá la cobertura completa para toda Latinoamérica. Desde el Impact Challenger Hall, ubicado en la provincia de Nonthaburi, más de 12 mil espectadores asistirán a una gala preparada para la audiencia global.

La organización también anunció que el certamen podrá verse, sin restricciones, a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo, una alternativa ideal para quienes no cuentan con Telemundo en su paquete de cable. La transmisión incluirá preliminares, desfile en traje típico, ronda de preguntas, oratoria y la esperada coronación final.

A nivel internacional, la distribución televisiva será amplia. En Estados Unidos, el certamen se podrá seguir a través de Telemundo y Peacock TV, mientras que en Latinoamérica la señal principal será Telemundo Internacional. Paises como México, Venezuela, Colombia, Chile, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana tendrán además canales locales que complementarán la cobertura.

España, por su parte, accederá al certamen exclusivamente vía YouTube Miss Universe Channel, lo que garantiza una transmisión global simultánea. La producción televisiva, reforzada por el despliegue técnico tailandés, busca superar la audiencia estimada de 500 millones de espectadores que siguen este concurso cada año.

KARLA BACIGALUPO: PERUANA ENTRE LAS FAVORITAS

La sede de esta edición será Tailandia, país que vuelve a acoger el Miss Universo tras las ediciones de 1992, 2005 y 2018. El complejo Impact Challenger Hall, uno de los más grandes del sudeste asiático, fue elegido por su infraestructura y capacidad para alojar espectáculos internacionales. Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, será el epicentro de una celebración que combina cultura, turismo y entretenimiento a gran escala.

Karla Bacigalupo, representante peruana, llegó a Tailandia el 5 de noviembre y desde entonces ha captado la atención de missólogos y especialistas internacionales. Su desfile en la ceremonia de bienvenida, luciendo un vestido anaranjado con pedrería, fue descrito como “angelical” y “de gran presencia escénica”. La administradora y actriz en formación ya figura entre las cinco favoritas según evaluadores como Ramiro Barrio, quien elogió su “luz propia” y proyección internacional.