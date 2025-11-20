Paco Bazán acusa despido sin aviso: envía carta notarial contra su compañero de podcast Erick Delgado

La tensión entre Paco Bazán y Erick Delgado llegó a su punto más alto luego de que saliera a la luz una carta notarial que revelaría un fuerte quiebre profesional dentro del pódcast Ni loco ni Santo. La disputa avanza entre cruces públicos, comunicados oficiales y exigencias legales que ya generan ruido en redes sociales.

CARTA NOTARIAL DE PACO BAZÁN

Paco Bazán decidió responder de manera contundente al comunicado difundido el 17 de noviembre, donde el pódcast Ni loco ni Santo anunciaba su retiro “de común acuerdo”. Según sostiene en la carta notarial revelada por Magaly TV: La Firme, el conductor deportivo afirma que nunca fue notificado formalmente de su despido, enterándose únicamente por la publicación viralizada en medios digitales. Esta afirmación contradice lo dicho por Erick Delgado, quien aseguró que Bazán ya sabía de la decisión desde la noche anterior.

En el documento legal, Bazán deja clara su postura desde la primera línea: «No he recibido comunicación formal previa respecto a la decisión de dar por concluida mi participación», subrayando que la información le llegó “exclusivamente por redes sociales y su difusión masiva”. Esta falta de aviso, según fuentes cercanas, habría generado la evidente molestia del conductor.

EXIGE EL RETIRO DE SU NOMBRE E IMAGEN

La carta de Bazán no solo rechaza la narrativa del “mutuo acuerdo”, sino que también prohíbe el uso de su nombre, imagen, voz y fotografías en cualquier plataforma o contenido relacionado al programa. Entre sus demandas, señala de forma explícita:

- El retiro inmediato de su nombre e imagen de redes sociales, videos y publicaciones del pódcast.

- La prohibición total de utilizar su nombre en futuros comunicados o proyectos, alegando que nunca autorizó ninguna cesión de derechos.

Estas exigencias generaron impacto mediático, pues revelan un quiebre más profundo del que se intuía y abren una discusión sobre derechos de imagen, propiedad intelectual y manejo contractual en programas digitales.

ERICK DELGADO RESPONDE

Tras la revelación de la carta, Erick Delgado se pronunció al programa de farándula y aseguró que ya había conversado con Bazán sobre su salida y que la decisión obedecía a “un poco de todo”. En un chat mostrado en pantalla, Delgado escribió: “Ahora ya no me sentía cómodo con todo; mejor es dejar las cosas ahí, era lo más saludable”.

Además, prometió que aclarará todo en vivo, lo que mantiene a la audiencia pendiente de su versión completa. La controversia entre ambos excompañeros convierte al caso en uno de los temas más comentados en redes sociales.