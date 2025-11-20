Miss Noruega sorprende en Miss Universo 2025 al desfilar disfrazada de salmón gigante

El Miss Universo 2025 continúa dejando escenas memorables gracias a sus más de 120 participantes, y esta vez, la protagonista fue Miss Noruega, quien se volvió viral tras presentarse en la pasarela con un peculiar traje de salmón gigante. El hecho ocurrió durante la competencia de traje típico realizada este miércoles 19 de noviembre en Tailandia.

La candidata Leonora Lysglimt-Rødland, de 19 años, apareció completamente cubierta con un atuendo que imitaba fielmente la silueta de un salmón, resaltando las escamas y los característicos ojos saltones del pez. Su propuesta generó división de opiniones en redes sociales y entre los asistentes debido al simbolismo del salmón en su país, un animal crucial para la economía y el medioambiente de Noruega.

Durante la transmisión oficial, se vio cómo Leonora abría la parte frontal del traje para revelar escamas de color naranja intenso, recreando el tono del pescado. Además, el atuendo estaba compuesto por un abrigo voluminoso que simulaba el cuerpo del salmón, un enterizo transparente y botas negras con textura de escamas, elementos que la candidata lució mientras recorría el escenario.

¿Quién es Leonora Lysglimt-Rødland?

La joven modelo es una de las concursantes más jóvenes del Miss Universo 2025. Fue campeona mundial de baton twirling y se desempeña también como atleta y bailarina. En su país, ha ganado reconocimiento como promotora de moda sostenible, especialmente por el uso de fibras naturales como el abacá, lo que le valió el apodo de “Miss Abacá”. En octubre pasado fue coronada Miss Noruega 2025.