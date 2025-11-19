Yahaira Plasencia DEFIENDE a Xiomy Kanashiro de críticas: “Es una chica trabajadora”

¡De no esperarse! A muy pocas semanas de cumplir un año desde que oficializaron su relación, el amorío entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, está marchando de una excelente manera, sin embargo, diversas personas critican a la exintegrante de Alma Bella, pero la expareja de Farfán, Yahaira Plasencia salió en defensa de la ‘chinita’.

En medio de su visita al programa América Hoy, la ‘patrona’ fue consultada sobre Xiomy, y recordó que tuvo una serie de detractores cuando inició su romance con el exfutbolista, sin embargo, todo fue superado. Además, Yahaira destacó las habilidades que tiene la bailarina.

“Yo pasé por ataques muy fuertes desde los 22 años, solo por una relación. Que siga adelante, que siga creciendo y poco a poco creo que la gente también se va a dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Y nada, que siga adelante, es una chica trabajadora”, comentó.

¿CÓMO TERMINÓ SU AMORÍO CON JEFFERSON FARFÁN?

Yahaira Plasencia contó algunos pasajes de su amorío con Jefferson Farfán, de quien se separó hace cinco años, sin embargo, reveló que no le tiene ningún tipo de rencor, pero hizo un llamado a las personas para que no la vinculen con el expelotero.