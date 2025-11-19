Kim Kardashian revela entre lágrimas que desaprobó el examen para ser abogada

Kim Kardashian compartió con sus seguidores uno de los momentos más difíciles de su camino para convertirse en abogada. La empresaria reveló que no aprobó el examen de abogacía de California, una de las pruebas más exigentes del sistema legal estadounidense, y mostró el proceso emocional que vivió mientras se preparaba para esta evaluación clave.

A través de sus redes sociales, Kardashian publicó un video donde aparece llorando y explicando cómo fueron las semanas previas al examen. Contó que dedicó largas horas de estudio y documentó “los altibajos, los bajos y todo lo que hay en el medio”.

A pesar de este esfuerzo, el pasado 7 de noviembre recibió la noticia de que no había logrado pasar la prueba, pero aseguró que no piensa abandonar su meta. “Este sueño significa demasiado para mí como para alejarme de él”, expresó.

FRUSTRACIÓN DE LA SOCIALITÉ

Según la revista People, Kim tuvo que enfrentar varias etapas durante la evaluación, entre ellas cinco preguntas de ensayo, una prueba de 90 minutos y un cuestionario de 200 preguntas de opción múltiple. Kardashian confesó que el proceso fue abrumador.

“Cada vez que siento que estoy un paso adelante, algo sucede que intenta detenerme. Una parte de mí solo quiere parar”, indicó la socialité, recalcando que seguirá preparándose.