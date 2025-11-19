Esposa de Luigui Carbajal sale a defenderlo tras ser captado ingresando a hotel en Lince

Después de que Magaly Medina compartiera en su programa unas imágenes donde se observa a Luigui Carbajal ingresando a un hotel de Lince, la esposa del exintegrante del grupo Skándalo, Diana Elena García, salió en su defensa.

Por medio de historias en sus redes sociales, la madre de su última hija aseguró que el cantante había llegado al establecimiento para cumplir un trabajo para las plataformas digitales. Además, recomendó a los detractores de Luigui que puedan revisar las grabaciones donde participó.

“Para los que andan preocupados. El jueves 18 de setiembre fue a una transmisión en vivo, está con la misma polera, si tienen dudas, ingresen a la página”, escribió Diana a través de sus historias de Instagram.

NO HAY PROBLEMAS CON SU ESPOSA

En comunicación con Trome, Luigui Carbajal reveló que las imágenes difundidas en televisión peruana no afectaron su matrimonio, por lo que, en estos momentos se encuentra pasando gratos momentos con su familia. “Estamos bien todos, seguro resultó incómodo por toda la situación”.