GIT regresa a los escenarios para celebrar sus 40 años de música

La otrora banda de rock argentino GIT ahora como dúo y bajo el nombre de GYT formada por Alfredo Toth y Pablo Guyot, ha regresado a los escenarios para celebrar su 40 aniversario.
La formación actual, que no incluye al baterista original Willy Iturri, está llevando a cabo una gira para interpretar sus clásicos, en Argentina y se proyectan para una gira por el continente que aun aclama y canta sus temas.
GIT SIN LA “I”
La banda se presenta bajo el nombre de GYT e integrada por los miembros originales Pablo Guyot (guitarras y voz) y Alfredo Toth (bajo y voz), regresa a los escenarios para interpretar sus clásicos temas como “Ana”, “Es por Amor” y “Siempre fuiste mi amor”.
Y para alegría e sus fans, GyT no descarta la idea de hacer un disco nuevo, “No podríamos hacerlo pensando en lo que fue GIT –dice-, sobre todo por las letras, que además las tiene que cantar Alfredo. Ahora somos otras personas, ya no tenemos 30 años sino 70”, señaló Pablo Guyot al medio Clarín.
“Tendríamos que cantar desde el ahora y convengamos que no es tan divertido como antes. Pero si se presenta la oportunidad, le buscaremos la vuelta”, agregó guitarrista de la banda.