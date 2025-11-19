Luigui Carbajal: hotel niega que alquilen para grabar podcast

Luigui Carbajal se convirtió nuevamente en tendencia luego de ser captado ingresando solo a un hotel de Lince. El cantante explicó que se trataba de una grabación para un pódcast, pero la versión fue rápidamente puesta en duda cuando el propio establecimiento negó alquilar habitaciones para contenido audiovisual.

LA EXPLICACIÓN DEL CANTANTE QUE GENERA DUDAS

El 18 de septiembre, cámaras de Magaly TV, La Firme registraron a Luigui Carbajal ingresando solo a la recepción de un hotel en Lince. En las imágenes se le ve solicitar su documento de identidad antes de dirigirse a la cochera. La ausencia de su esposa, Diana García, encendió de inmediato rumores sobre un posible encuentro personal.

Consultado por la prensa, el artista dijo estar “tranquilo” y afirmó que su esposa sabía todo. Incluso bromeó cuando le preguntaron por acercamientos con otras mujeres. Sin embargo, al recordarle que había sido grabado entrando al hotel, justificó su presencia asegurando: “Fui a grabar un pódcast de un amigo”.

VERSIÓN DEL HOTEL

Cuando el reportero le preguntó por qué un pódcast se grabaría en un hotel, Carbajal afirmó que un amigo de Sechura lo citó en ese lugar. Sin embargo, el equipo del programa verificó con la recepción del establecimiento, donde respondieron tajantemente: “Para pódcasts, no. Todos son para parejas”.

El desmentido generó aún más incertidumbre. A pesar de ello, el cantante insistió en su versión e incluso afirmó que podía compartir el enlace del pódcast, aunque no recordó la fecha exacta. Solo reaccionó con un “sí, seguramente” cuando se le precisó que fue el 18 de septiembre.

Mientras el cantante sostiene que se trató de un compromiso laboral y que su esposa estaba informada, las inconsistencias en su relato mantienen abierta la conversación entre sus seguidores, quienes aún cuestionan cuál fue realmente el motivo de su visita al hotel.