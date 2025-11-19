Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: deslumbra con un traje inspirado en el Huascarán

Karla Bacigalupo sorprendió en la preliminar del Miss Universo 2025 al lucir un traje inspirado en el Huascarán, la montaña más alta del Perú. Su aparición fue considerada una de las más imponentes de la noche y desató una ola de reacciones positivas en redes sociales y entre especialistas en certámenes de belleza.

UN TRAJE QUE ENCARNA AL “APU” DE LOS ANDES

La Miss Perú 2025 se presentó con un diseño plateado e iridiscente que evocaba alas de hielo y formaciones cristalinas, concebidas para reflejar la esencia del Huascarán. La presentadora del certamen destacó la fuerza espiritual del concepto al describirlo como “un espíritu sagrado de los Andes”, frase que generó entusiasmo inmediato entre los asistentes.

El traje, elaborado con estructuras expansivas que imitaban la nieve y los picos del nevado, dejó ver el porte seguro de Bacigalupo, cuyos ojos azules resaltaron bajo una corona que evocaba un amanecer andino. La elección del Huascarán no solo representó un ícono geográfico, sino también un símbolo espiritual fundamental para la cosmovisión andina.

REACCIONES POSITIVAS

La participación de Bacigalupo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala preliminar. Missólogos internacionales la elogiaron por su solvencia en pasarela y la armonía entre el diseño, el concepto y su presencia escénica. En plataformas como X y TikTok, usuarios compararon el traje con “un glaciar en movimiento” y “un espíritu andino hecho luz”, mientras expertos en vestuarios típicos destacaron su capacidad para unir tradición y modernidad en un solo espectáculo.

Su impecable performance la mantiene entre las favoritas rumbo a la noche final, en la que buscará acceder al Top 30 y acercarse al histórico triunfo que obtuvo Gladys Zender para el Perú en 1957.

FECHA, HORA Y LO QUE SE ESPERA DE LA GALA FINAL

La gala del Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, mientras que en Perú podrá verse el 20 de noviembre a las 8:00 p.m., debido a la diferencia horaria. Las candidatas deberán destacar en pasarela, entrevista, comunicación y performance final para conquistar la corona que hoy ostenta Victoria Kjaer.

A pocos días del evento, los seguidores peruanos ya organizan transmisiones y reuniones para apoyar a Bacigalupo, quien continúa sumando elogios y consolidándose como una de las competidoras más fuertes del certamen.