Debate en el Congreso por norma que habilitaría ingreso de bebidas y comida a espectáculos

La medida recibió ocho votos a favor y cinco en contra, y genera discrepancias sobre su impacto en el costo de las entradas.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó este martes un dictamen que plantea habilitar el ingreso de botellas de agua y alimentos a los conciertos y otros espectáculos masivos. La votación culminó con ocho adhesiones, cinco votos en contra y ninguna abstención. La propuesta busca impedir que los asistentes sean forzados a comprar productos dentro de los recintos a precios considerados excesivos.

¿Qué plantea el dictamen?

La iniciativa, construida a partir de los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR, fue sustentada por la congresista Katy Ugarte, quien afirmó que la medida apunta a generar un balance entre consumidores y empresas organizadoras. Según indicó, el objetivo es que los asistentes tengan libertad para decidir si consumir dentro del local o llevar sus propios productos, sin afectar la posibilidad de que los promotores sigan obteniendo ingresos por la venta de alimentos y bebidas en un contexto de competencia abierta.

Durante el debate, legisladores como Adriana Tudela expresaron su rechazo a la propuesta al considerar que restringe la libertad de empresa y afectaría los contratos establecidos con proveedores. Tudela sostuvo que la regulación podría trasladarse al precio de las entradas. En la misma línea, el congresista Ernesto Bustamante advirtió que permitir el ingreso de alimentos provocaría un incremento significativo en el costo de los boletos.

El dictamen ahora deberá ser evaluado por el Pleno del Congreso, donde se discutirá y votará su aprobación final. De prosperar, la norma modificaría las condiciones actuales de acceso a eventos masivos y abriría un nuevo escenario en la relación entre organizadores y público.