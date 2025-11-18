Angie Jibaja se habría involucrado con la pareja de su madre, según informan medios chilenos

La exchica reality Angie Jibaja estaría envuelta de un nuevo escándalo, supuestamente se habría involucrado con la pareja de su progenitora. Ella vivía en la casa de su madre, Maggi Liza, en Valparaíso, Chile, a donde llegó tras abandonar el Perú.

En el domicilio también estaba el novio de su madre y esta cercanía, aparentemente, relacionó más a la polémica "chica de los tatuajes" y al padrastro. Hasta el momento ni la hija ni la madre se han pronunciado sobre este escandaloso tema.

FUERZA PÚBLICA

Mediante sus historias de Instagram, la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que personas le escribieron para informarle que Angie Jibaja, que en programas televisivos chilenos decía que Dios le cambio la vida y dejó las drogas, tenía un “problema".

"Resulta que la acusan de haberle quitado el pololo a la mamá, escándalo que habría terminado incluso con la fuerza pública". Además, Angie "se había ido a vivir con él (padrastro) a otro lugar, que ya no vivía con la mamá".

Con información de T13 - Chile