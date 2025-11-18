Pamela López a Pamela Franco por negar a Cueva utilizando a su hija: “No tiene corazón”

Después de que Pamela Franco negara por su hija que mantenía una relación clandestina con Christian Cueva, sin embargo, la expareja de Christian Domínguez reveló en una entrevista que era todo lo contrario, causando la reacción de Pamela López.

En declaraciones al programa de Magaly Medina, la pareja de Paul Michael lamentó que la exintegrante de Alma Bella haya utilizado a su pequeña para cubrir una mentira. Además, enfatizó que la cantante de cumbia carece de principios.

"Ella sí juró por su hija, por lo menos para mí son muy sagrados (los hijos). No tiene cerebro, no tiene corazón. Primero sale a un podcast a enredarse, no puede ni siquiera sostener argumentos válidos para poder sostener o maquillar una mentira", comentó.

PAMELA FRANCO ES LA CLANDESTINA EN LA VIDA DE CUEVA

A pesar de que Pamela Franco oficializó su relación con Christian Cueva hace más de un año atrás, Pamela López sigue creyendo que la madre de la última hija de Christian Domínguez fue y continuará siendo la ilegal en la vida del futbolista del Emelec de Ecuador. “Para mí, tú eres la amante. Eres una clandestina ya oficializada chévere, te has ganado la lotería, el premio mayor. De aquí a unos años vamos a ver quién ganó, tú o yo”.