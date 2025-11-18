Mario Irivarren sobre Jefferson Farfán: “Lo que el amor separó, que el dinero vuelva a unir”

Tras conocerse que Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, iniciaron su programa ‘La Manada’ en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, la pareja de Onelia Molina agradeció la oportunidad que tiene en las plataformas digitales y envió un mensaje a ‘La foquita’.

Durante el estreno del espacio que comparte con la conductora de Al Sexto Día y el creador de contenido, la popular ‘calavera coqueta’ recordó que hubo un tiempo en el que estuvo alejado del exfutbolista, sin embargo, la plata pudo juntarlos una vez más.

“Mira, si el señor, que actualmente es nuestro nuevo jefe, mi socio, Jefferson Agustín Farfán, más que hermanos, somos socios; la vida dice así: que lo que el amor separó, que el dinero vuelva a unir. Salmos 20:33”, manifestó.

NIEGA PROBLEMAS CON JEFFERSON FARFÁN

Mario Irivarren no iba a dejar pasar la oportunidad para aclarar si había tenido un inconveniente con Jefferson Farfán y afirmó que nunca tuvo problema con el exfutbolista. “Yo nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca”.