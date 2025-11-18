Dilbert Aguilar vuelve con fuerza: fue operado de la cadera en EsSalud y ya anuncia su regreso a los escenarios

El artista ingresó de emergencia al Rebagliati con una fractura subcapital desplazada, lesión que provoca dolor intenso y limita totalmente el movimiento.

El Pequeño gigante de la cumbia está listo para regresar. Tras sufrir una dolorosa fractura de cadera que lo dejó inmovilizado, el cantante Dilbert Aguilar fue sometido a una cirugía de reemplazo total de cadera en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (EsSalud). Hoy, a pocos días de la operación, ya muestra una recuperación sorprendente y asegura que volverá pronto a cantar para su público.

Una cirugía compleja, pero exitosa

El artista ingresó de emergencia al Rebagliati con una fractura subcapital desplazada, lesión que provoca dolor intenso y limita totalmente el movimiento. Luego de la evaluación de traumatólogos, anestesiólogos y personal especializado, los médicos decidieron realizar una artroplastia total de cadera para devolverle funcionalidad y evitar futuras complicaciones.

La intervención estuvo a cargo del Dr. Manuel Suyon Paniccia, jefe del Servicio de Reemplazos Articulares y Tumores Músculo-Esqueléticos, quien explicó que se utilizó una prótesis no cementada con copa de doble movilidad, ideal para reducir el riesgo de luxación debido a antecedentes de columna del paciente.

“Esta vez fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Me siento bien, con esperanza”, aseguró Dilbert Aguilar, sonriente tras la intervención.

El cantante recibió la visita del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, quien resaltó la calidad del equipo médico y deseó pronta recuperación al artista. Aguilar, fiel a su estilo, no perdió el ánimo: “Me han tratado de maravilla. Gracias a los médicos, enfermeros y técnicos. Estoy listo para correr una maratón”, bromeó. El artista será dado de alta en los próximos días y ya sueña con su retorno a los escenarios.