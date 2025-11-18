Chechito descarta hablar de Angye y Leslie Shaw: “Prefiero dedicarle una canción a mi perrito”

Sergio Romero, conocido popularmente como Chechito, volvió a pronunciarse sobre las controversias que lo rodean, esta vez dejando claras sus prioridades. El artista, que en las últimas semanas ha sido tema recurrente por su presunto romance con Angye Zapata y los dardos de Leslie Shaw, decidió cortar cualquier especulación con una declaración contundente.

SE ALEJA DE ANGYE ZAPATA

El cantante aseguró que no hablará más de Angye Zapata, luego de que la bailarina afirmara que nunca existió intención de formalizar una relación. Chechito señaló que se encuentra enfocado únicamente en su recuperación y en sus compromisos profesionales tras atravesar un mal momento de salud que provocó una notoria pérdida de peso.

“Estoy tranquilo, dedicado a mi trabajo. He estado delicado, pero sigo haciendo deporte, voy al gimnasio, salgo a correr. Estoy concentrado en mi aniversario y en seguir avanzando”, indicó, restando importancia a cualquier vínculo sentimental que se le atribuya.

Respecto al amor, el intérprete fue directo: no está interesado en iniciar una relación por ahora y prefiere mantenerse centrado en producir y fortalecer su carrera musical. A pesar de ello, dijo no cerrarle las puertas al destino, incluso bromeando sobre la llegada de una “señora con harto billete” que pudiera cambiarle la vida.

MENSAJE A LESLIE SHAW

En medio de las tensiones, Chechito también respondió sobre Leslie Shaw y dejó claro que no tiene intención de generar más controversia.

“No quiero hablar de ella ni de nadie”, enfatizó. Consultado sobre una posible canción dedicada, como han hecho otras figuras del espectáculo, el cantante respondió de manera polémica: “¿Para qué perder tiempo en grabar una canción para ella? Prefiero hacerle una a mi perrito, que es más importante”. (Con información del Trome)