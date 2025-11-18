Miss Universo 2025: fecha, hora y dónde ver la preliminar donde Karla Bacigalupo brilla entre las favoritas

El Miss Universo 2025 entra en su momento decisivo con la esperada competencia preliminar, una fase clave para determinar qué candidatas ingresarán al cuadro de semifinalistas. Más de 110 representantes se presentarán en Bangkok, donde la peruana Karla Bacigalupo llega posicionada como una de las favoritas del público y los especialistas.

LA FASE QUE DEFINE EL AVANCE A LA CORONA

La competencia preliminar del Miss Universo 2025 se desarrollará este 19 de noviembre en el Impact Challenger de Bangkok, el mismo escenario que acogerá la gala final. En esta presentación, las candidatas desfilarán en traje de baño y vestido de noche, dos rubros esenciales que otorgan buena parte del puntaje para avanzar hacia las semifinales.

Este evento previo suele marcar el destino de las concursantes, pues es cuando muchas logran destacarse ante el jurado internacional y captar la atención global que puede impulsarlas hacia la ansiada corona.

HORA Y TRANSMISIÓN

El desfile preliminar está programado para las 19:00 horas en Tailandia, lo que equivale a las 07:00 a.m. del 19 de noviembre en Perú. Debido a la diferencia horaria, los seguidores latinoamericanos deberán ajustar sus rutinas para no perderse este momento clave del certamen.

La transmisión oficial estará disponible en el canal de YouTube de Miss Universo, permitiendo acceso libre y global al evento. De forma paralela, Telemundo ofrecerá cobertura especial en español, resaltando la participación de las representantes de la región y brindando análisis sobre el desempeño de las candidatas.

KARLA BACIGALUPO ENTRE LAS FAVORITAS

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, continúa generando expectativa en Bangkok gracias a su impecable desenvolvimiento en las actividades previas. Especialistas en concursos internacionales la han ubicado entre las posibles semifinalistas, destacando su presencia escénica y su estilo en la competencia.

Durante la entrevista con el jurado, Bacigalupo impactó con un traje sastre rojo con encaje y transparencias, acompañado de un cinturón que acentuaba su silueta. El missólogo Ramiro Barrio la calificó como una de las mejores vestidas: “Perú, amé ese cabello y ni hablar del outfit, con ese rojo pasión no pasó desapercibida”. Su look, sumado a una expresión firme y segura, ha fortalecido su posición como una fuerte contendiente rumbo a la preliminar.