Susy Díaz le dedicó una frase a Shakira en concierto: “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”

El último fin de semana, diversos personajes de la farándula peruana se hicieron presente en el concierto que realizó Shakira en el Estadio Nacional, participando en el denominado ‘Camina con la Loba’, segmento que tuvo a una de sus invitadas a la reina de Chollywood, Susy Díaz.

Durante su visita a América Hoy, la excongresista contó la anécdota que vivió junto a la cantante colombiana a quien le dedicó una de sus frases peculiares, teniendo una reacción positiva de la expareja de Gerard Piqué.

“Llegué como a las 5:30 de la tarde. Estuvimos esperando, luego salimos a ensayar. Yo salí al final, como a las 8:20 p.m.”, comentó en un primer momento, con el paso de los minutos estuvo cerca de Shakira a quien le dijo. “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”, lo que generó una sonrisa en la artista.

UNA ÚLTIMA PRESENTACIÓN EN EL PERÚ

Tras haber deleitado a sus fanáticos peruanos durante el sábado y Domingo, la cantante colombiana se despedirá de sus seguidores, este martes 18 de noviembre con su última presentación en el Estadio Nacional.