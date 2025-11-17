Rolling Stone elige las 25 mejores canciones en español del siglo XXI: Susana Baca lidera la lista junto a Calle 13

La revista Rolling Stone publicó su selección de las 100 canciones en español más representativas del siglo XXI, un repaso que subraya la consolidación global de la música hispana en géneros tan diversos como el reggaetón, la cumbia, el flamenco, el pop y la fusión latinoamericana. El medio recalca que su elección no se basa únicamente en éxitos de reproducción o premios, sino en el impacto cultural, la conversación pública que generaron estas obras y la conexión emocional que establecieron con millones de oyentes en todo el mundo.

La presencia de artistas de múltiples países exhibe el alcance transcontinental de la música en español, y en el caso del Perú, destaca la participación de Susana Baca, figura clave de la música afroperuana, cuyo aporte artístico es parte esencial de la canción que encabeza el ranking.

Ranking: las 25 mejores canciones en español del siglo XXI según Rolling Stone