Rolling Stone elige las 25 mejores canciones en español del siglo XXI: Susana Baca lidera la lista junto a Calle 13

La revista Rolling Stone publicó su selección de las 100 canciones en español más representativas del siglo XXI, un repaso que subraya la consolidación global de la música hispana en géneros tan diversos como el reggaetón, la cumbia, el flamenco, el pop y la fusión latinoamericana. El medio recalca que su elección no se basa únicamente en éxitos de reproducción o premios, sino en el impacto cultural, la conversación pública que generaron estas obras y la conexión emocional que establecieron con millones de oyentes en todo el mundo.
La presencia de artistas de múltiples países exhibe el alcance transcontinental de la música en español, y en el caso del Perú, destaca la participación de Susana Baca, figura clave de la música afroperuana, cuyo aporte artístico es parte esencial de la canción que encabeza el ranking.
Ranking: las 25 mejores canciones en español del siglo XXI según Rolling Stone
Calle 13 con Totó La Momposina, Susana Baca y Maria Rita — Latinoamérica (2010)
Natalia Lafourcade — Hasta la raíz (2015)
Juanes — La camisa negra (2005)
Café Tacvba — Eres (2003)
Los Tigres del Norte — Somos más americanos (2001)
Molotov — Frijolero (2003)
Luis Fonsi con Daddy Yankee — Despacito (2017)
Shakira — Suerte (Whenever, Wherever) (2001)
Celia Cruz con Mikey Perfecto — La negra tiene tumbao (2001)
Bad Bunny — Tití me preguntó (2022)
Daddy Yankee — Gasolina (2004)
C. Tangana con Niño de Elche y La Húngara — Tú me dejaste de querer (2020)
Rosalía — Malamente (2018)
J Balvin con Willy William — Mi gente (2017)
Miguel Bosé — Morenamía (2001)
Gustavo Cerati — Crimen (2006)
Ana Tijoux con Shadia Mansoor — Somos sur
Calle 13 — Atrévete-te-te (2005)
Juanes — A Dios le pido (2002)
Robi Draco Rosa — Más y más (2004)
Manu Chao — Me gustas tú (2001)
Canserbero — Es épico (2012)
Shakira con Alejandro Sanz — La tortura (2005)
Draco Rosa — Cómo me acuerdo (2004)
C. Tangana con Antonio Carmona — Me maten (2021)