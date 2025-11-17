Melissa Paredes muestra su nueva casa tras predicción de ruptura con el ‘Activador’

Melissa Paredes volvió a generar conversación en redes sociales luego de mostrar el departamento al que se mudó junto a su esposo, Anthony Aranda, y su hija Mía. La actriz cambió de vivienda en medio de una polémica lectura de tarot que advertía un posible fin de su matrimonio, pero aseguró que continúa con sus planes familiares sin dejarse influenciar por predicciones externas.

NUEVA CASA

Días atrás, Melissa contó a sus seguidores que estaba organizando todo para su mudanza. A través de historias en Instagram, mostró cajas, movimiento y parte del ajetreo del día. En uno de los videos, sorprendió al reaccionar también al reciente cambio político en el país: “Les cuento que ando en plena mudanza, pero ‘what the fuc?’ con el nuevo presidente”, señaló.

Luego, la modelo publicó una fotografía donde se aprecian los acabados en madera y un área abierta que forma parte del diseño del que será su nuevo hogar. Con la frase “Nueva casa”, confirmó que ya finalizó con el traslado e inició oficialmente una nueva etapa junto a su familia.

PREDICCIONES DE RUPTURA

La mudanza se dio casi en simultáneo con la difusión de una lectura de tarot realizada por el vidente Uriel, quien aseguró que su matrimonio con el ‘Activador’ estaría entrando en un periodo de desequilibrio y choques internos. Según indicó, la relación podría atravesar una fase decisiva marcada por diferencias de carácter.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la mención a “una persona del pasado” que, según el tarotista, podría reaparecer en la vida de Melissa. El comentario reavivó especulaciones sobre un eventual acercamiento con su exesposo, Rodrigo Cuba, generando debate entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.

Pese a las advertencias, la actriz continúa enfocada en su vida familiar. A través de sus publicaciones dejó ver que la mudanza ya está concluida y que se encuentra instalada en su nueva vivienda junto a Aranda y la pequeña Mía. Con gestos de entusiasmo y breves mensajes, Melissa mostró los primeros ambientes del hogar donde espera consolidar esta nueva etapa, aun cuando las predicciones sobre el futuro de su matrimonio siguen generando controversia.