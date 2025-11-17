¡La loba hizo vibrar Lima! Shakira sorprendió al caminar junto a Susy Díaz en su primer concierto en el Estadio Nacional

La presencia de Susy no fue la única sorpresa. Para los dos conciertos restantes, Shakira convocó también a María Pía Copello y a la influencer Zully.

Shakira encendió la capital este último 15 de noviembre con el inicio de sus tres conciertos en Lima como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. La noche arrancó con una explosión de euforia y un momento inesperado que remeció las redes: la famosa “caminata con la loba”, esta vez compartiendo escenario con nada menos que Susy Díaz.

Un Estadio Nacional rugiendo por Shakira

Desde su aparición, la colombiana hizo temblar el recinto con un repertorio lleno de energía, baile y clásicos que desataron la locura de miles de fanáticos. Pero el instante más viral ocurrió cuando, durante la introducción del show, invitó a Susy Díaz a caminar junto a ella, gesto que convirtió el concierto en un evento inolvidable para el público peruano.

La excongresista compartió en sus redes sociales imágenes del detrás de cámaras y agradeció la oportunidad de vivir este momento al lado de una artista de talla mundial.

La presencia de Susy no fue la única sorpresa. Para los dos conciertos restantes, Shakira convocó también a María Pía Copello y a la influencer Zully.